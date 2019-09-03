腸病毒單週就診、重症創今年新高 未來4週疫情恐上升

2019-09-03 15:22

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布，上週腸病毒門急診就診共計1萬8452人次，較前一週上升10.7%，以中南部上升較明顯，並新增5例重症，為今年單週就診人次、新增重症最高紀錄，適逢開學季，研判未來4週疫情會持續上升，提醒民眾要落實相關防範措施。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增的5例腸病毒重症，分別是3男2女，包含北部10個月男嬰、4歲女童、10歲男童，以及南部5個月女嬰、2歲男童，其中，4人檢出腸病毒71型、1人檢出克沙奇A6型。

林詠青指出，個案發病日期介於8月7日至20日，陸續出現發燒、疱疹性咽峽炎、手足口病，再發生嗜睡、肢體無力、肌抽躍等症狀，併發腦炎或急性下肢無力，所幸經治療後逐漸緩解，約住院3天至12天後復原情形良好，均已出院。

疾管署副署長羅一鈞表示，以往腸病毒疫情多在春夏流行，但2017年也曾經發生在秋季流行，當時更創下單週251班停課，直到開學後的中秋節、國慶日達到疫情高峰後，再逐漸下降，因此今年也不敢大意，並研判未來4週疫情仍會持續上升，可能要到10月才會降溫。

兒科醫師陳木榮指出，若幼童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速送至大醫院接受治療，以免錯過治療的黃金時間。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明，今年累計34例腸病毒重症，以感染腸病毒71型占25例為多。

另外，羅一鈞也補充，今年8月底類流感門急診單週就診人次逾7萬4000人次，較去年同期成長逾4成，代表夏季流感疫情不如往年的低點，開學季又來臨，可能會有染病學童回到校園，成為疫情上升的風險，因此也要注意流感的防範措施。

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