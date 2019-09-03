學區新生僅有1人 這個學校卻有7名新生入學

2019-09-03 14:13

〔記者詹士弘／雲林報導〕以「紫斑蝶」聞名雲林縣林內鄉坪頂村的成功國小，是所偏鄉小學，近3年學區內的新生僅有一人，但3年內累積12名新生入學，其中今年就有7人，能吸引非學區學生前就讀，主要因生態環境好，又有免費英語、舞蹈、直笛教學，學生家長「吃好逗相報」的結果。

成功國小位在林內坪頂村，與林內市區有一段距離，交通不便，近幾年坪頂村的茶產業蕭條，造成人口外移，人口老化嚴重，新生兒很少，近三年成功國小學區內僅有一名新生，學校為求生存，不僅多元發展，老師也主動載學生上山上課，這三年入學的學生分別是四人、一人及七人，全校需老師協助接送的學生就多達10人。

成功國小校長楊麗娜表示，成功雖小，但老師都很年輕，學校多元發展，除校本課程有「茶道」、「紫斑蝶」外，學校還開設後課照顧班，還有英文、舞蹈及直笛等教學課程，由於學生人數少，每個孩子都不會被忽略，每個孩子都有機會表現，學業、才藝都能均衡發展。

學生是怎麼來的？楊麗娜表示，基本上就是口耳相傳，有家長喜歡成功類似森林小學的生態環境，學生少，壓力不大，所以把孩子送來，結果孩子能快樂學習，由於家長開瓦斯行，送貨時不忘為學校宣傳，結果今年就來了7名新生。

楊麗娜說，成功是縣內少數把廁所設在教室內的學校，由於學生人數少，教室也小，只能容納10名學生，全校師生都彼此認識，就是一個大家庭，是個十分友善的學習環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法