台南超難停 將投入31.5億建8處大停車場

2019-09-03 13:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市停車位不足，尤其假日市區塞車不好停，為了滿足商圈及觀光景點停車需求，市府向中央申請前瞻基礎建設停車場建設補助，預估總工程經費31.5億元，將興建8處大型停車場，預估2021年至2022年底陸續完工。

南市交通局今（3）日指出，目前已獲得6處補助，另外2處補助則積極申請中，預計共興建8處停車場，增加汽車位約2430席，機車位1731席。

獲得補助的停車場，包含中西區體3地下停車場、水萍塭公園地下停車場、文化中心停E5立體停車場、西門健康停22立體停車場、赤崁文化園區成功國小地下停車場，以及東區青年路停E8立體停車場等。

其中，進度最快的是中西區體3地下停車場，鄰近永華國民運動中心，設計地下2層停車場加地面景觀，總工程費8億元最多（中央補助4.1億餘元、地方自籌3.8億餘元），預計今（2019）年10月開工，2021年8月完工。

另台南監理站停E1立體停車場及台南公六公園地下停車場，則尚在申請補助中。

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