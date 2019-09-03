新知》中老年人心態正面、積極 美研究：多活7.5年

2019-09-03 12:09

〔記者吳亮儀／台北報導〕下個月就是重陽敬老節，許多人想活得更健康、長壽；美國耶魯大學曾研究，發現若對老化持正面、積極態度的中高齡者，對比態度消極的中高齡者，平均壽命可多活7.5年。

桃園長庚復健科醫師陳智光指出，美國耶魯大學曾發表論文，研究660位50歲以上的中老年人，在長達將近23年追蹤後，研究人員發現對老化持正向態度的中老年人，比態度消極的中老年人，平均壽命多了7.5年。

研究人員進一步分析，發現兩組的社經地位與健康狀態並不影響研究結果。換句話說，只要心念一轉，不管有錢沒錢、有病無病，積極正向的人生態度會心理影響生理、都能更長壽。

另外，美國哈佛大學的學者在歷經8年研究，總數超過7萬名婦女參與的問卷調查中發現，對生活樂觀的婦女，因癌症、心臟病、中風、呼吸道疾病、感染等所致的死亡風險，比生活悲觀的婦女低了將近30%。

陳智光說，憤怒、悲傷、憂鬱等負面情緒會干擾自律神經，影響免疫功能，直接或間接引發疾病，使人衰弱老化甚至死亡。保持靜心，用健康的態度過生活，身體也會更健康。

中醫典籍「黃帝內經」也提到「怒傷肝，喜傷心，思傷脾，憂傷肺，恐傷腎」，傳統醫學認為情志失和內傷，便會情緒波動，心神紊亂，疾病叢生，危及身體，導致早衰；陳智光說，養生得先養心，想辦法讓身體免受疾病內因干擾，便能進一步遠離疾病，抵抗衰老，延年益壽。

陳智光指出，2009年諾貝爾醫學獎頒給了研究「端粒（telomere）」的3位科學家。端粒能確保染色體DNA完整複製，可能與老化及癌症相關。簡單地說，端粒是染色體末端的DNA重複序列，細胞每複製分裂一次，端粒就縮短一些，如果端粒短到一定程度，細胞就會停止分裂，因此短端粒代表的就是細胞衰老，也是個體老化的主要原因之一。

陳智光說，科學家發現高度壓力、嚴重憂鬱等心理狀態會加速端粒縮短，這可說明正念減壓何以能抗老防衰。

陳智光說：「當您覺得老，您就老了！」這句話不是哲學，是醫學的實證，只要對人生抱持正面態度，光用「想」的就能讓人快樂健康，養生延壽。

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