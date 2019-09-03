醫病》龍鳳胎早產多病齊發 醫護細心照護平安出院返家

2019-09-03 09:26

〔記者翁聿煌／新北報導〕樂樂跟翔翔的媽媽因子宮頸過短，即使做過子宮頸環紮手術，依然不斷宮縮、安胎困難，因此在懷孕27週時早產生出這對姐弟龍鳳胎，出生時，姊姊樂樂只有750公克、翔翔則是960公克，出生後，姊弟倆分別因為嚴重呼吸窘迫症候群、肺出血、早產兒呼吸中止症等急症必須緊急治療，經兒科部醫師蘇一宇帶領團隊妥善照護，姐弟倆人住院3個月，成長至約2000公克，總算平安出院。

蘇一宇說，台灣每年約出生20萬個新生兒，未滿37週就出生的早產兒佔其中的8-10%，28週前出生的早產兒有3至4成會出現併發症造成長期的發展問題，如腦性麻痺、腦室內出血，必須透過復健恢復功能；視網膜會在胎兒時期35至36週左右發育完成，早產兒因為被迫從胎兒循環轉換成嬰兒循環，高濃度氧氣刺激下，眼球血管生長活躍，產生拉力，若未及時處置，嚴重將致視網膜剝離受損。

在胎兒時期連接肺動脈與主動脈的肺動脈導管，在足月孩子出生後會關閉，但早產兒常常無法自行關閉，進而造成血液灌注肺動脈，造成呼吸問題、肺出血甚至心臟衰竭等緊急狀況。

蘇一宇說，早產兒照護重點在「走在疾病前」，要預期孩子每個階段可能出現的問題，及早追蹤、預防。以樂樂、翔翔為例，出生後陸續出現呼吸窘迫、肺出血、早產兒呼吸中止症候群，醫療團隊除依狀況緊急插管外，也陸續給予表面張力素、腎上腺素、咖啡因等藥物，並使用呼吸器穩定呼吸，度過危險期。

他表示，高齡產婦、懷胎年齡過輕、子宮頸閉鎖不全、發紺性心臟病、腎臟疾病、感染、抽煙、飲酒或胎兒先天異常都可能是造成早產的原因，也有許多家長選擇良辰吉時或因其他因素提前在36-37週剖腹生產，但蘇一宇說家長選擇的時間不一定是孩子準備好的時間，研究指出，未滿39週出生的孩子易因呼吸問題、感染問題而住院或增加敗血症機會，成長過程中出現行為問題的機會也較一般孩童高，需要注意。

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