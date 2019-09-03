竹東公道五延伸工研院中興院區支線 今下午5點通車

2019-09-03 09:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「公道五延伸新闢（向東）工研院中興院區支線」將於今天（3日）下午5點開放通車！工程斥資近4.45億元總經費由營建署主辦，通車後，預期可南北向聯繫新竹縣市，也可讓公道五發揮紓解竹科及工研院車流的最大功效。

通車典禮預計今天下午2點舉行，內政部長徐國勇將親自出席。營建署表示，這項工程為因應縣道122線（中興路）上、下班尖峰時間，工研院左轉及進入中興院區的車流待轉時所造成車流回堵問題，因此規劃南北向聯繫新竹縣市的幹道系統。

工程起點公道五路（近與員山路交叉路口），終點中興路（工研院西大門），道路全長639公尺、寬20公尺，為雙向4線車道。屬營建署「104至107年生活圈道路系統建設計畫」項下，總經費4億4497萬元（工程費：2億400萬元，用地費：2億4097萬元）；其中，中央補助3億4972萬元，縣府負擔9525萬元，由縣府辦理用地取得，營建署主辦工程。

工程於106年5月26日開工，今年7月8日竣工。營建署表示，工程除興闢道路工程外，也在設計時考量該區為農業區及都計區，整合多條灌溉渠道及農路，道路設計配合農村環境的造型護欄，融合周邊環境，設置人行道維護行人安全。同時，道路兩側設置有農田下田便道及跨越橋，友善周邊民眾耕作需求。配合農務以不影響當地居民農作、考量生物多樣性設置農務通道。

工程與台鐵內灣線鐵路交會處，經公聽會民調等綜合考量，以地下道穿越的型式施作。

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