流浪狗疑遭橡皮筋割喉形成破洞 郵差、動保團體接力愛心搜救72小時

2019-09-03 08:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1隻流浪狗疑遭橡皮筋割喉形成破洞，食物吃進口中後，不斷從脖子流出，模樣十分嚇人， 好心郵差發現通報，台灣動物緊急救援小組接力72小時搜救，送醫搶救3小時縫了300多針，終於接回氣管食道，順利縫合頸部，但傷犬感染指數爆表，仍未脫離脫險。

高雄六龜郵局1名戴姓郵差，近日送信途經荖濃溪林道指標5公里處，發現1隻黑色流浪犬在路邊進食，沒想到食物吃進口中後，竟不斷從脖子下方流出，模樣嚇人，他湊進一看，才發現狗兒頸部竟破了一個大洞，他拍照後，向台灣動物緊急救援小組通報。

台灣動物緊急救援小組獲報後，大隊長倪兆成率領多位志工趕往現場展開營救行動，但山區多雨又起霧，加上荖濃溪林道路況不佳，多處為單線路段，搜救行動相當困難。

台灣動物緊急救援小組不放棄，一連72小時由不同志工接力展開搜索，終於在昨天中午發現傷犬蹤跡；大隊長倪兆成觀察後發現，受傷的黑狗體力不佳，活動力很差，蹲坐在原地一動也不動，救援人員緩慢前進，以伸縮套繩及捕犬網將傷犬捕捉後，後送至高雄市區的動物醫院急救。

台灣動物緊急救援小組獸醫團隊表示，傷犬是一隻約8歲母犬，到院時狀況危急，血壓偏低，連抽血都有困難，頸部下方遭異物切割約直徑5公分大缺口，食道與氣管外露，感染嚴重。

醫療團隊立即接上點滴輸液，並展開清創與氣管食道吻合手術，前後歷經3個多小時，共縫300多針，終於接回氣管食道，並將頸部順利縫合。

發言人倪京台說，「食物邊吃竟一邊從脖子流出」，他沒看過這麼慘的案例，疑遭橡皮筋割喉形成破洞， 傷口隱約可見異物，但已和潰爛組織嵌在一起。

他說，雖然成功完成手術，但傷犬感染指數爆表，仍有生命危險，將持續點滴補充營養，並使用抗生素治療，若能順利脫險，初估療程恐長達2個月才能完全康復。

台灣動物緊急救援小組非常感謝六龜郵局的愛心郵差積極通報，才能讓一個受難生命及時解除痛苦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法