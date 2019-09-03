09/03 各報重點新聞一覽

2019-09-03 07:24

自由時報

台大校長管中閔 違法兼職處申誡

台大校長管中閔擔任馬政府行政院政務委員兼經建會、國發會主委期間，為壹週刊撰寫社論，監察院以他涉違法兼職彈劾。公懲會審理後認定，管不僅持續性匿名投稿，且內容批評官員及政策，損及部會首長形象，也妨礙其職務尊嚴，違反公務員懲戒法，昨判決管申誡處分確定。

詳見台大校長管中閔 違法兼職處申誡。

單親媽媽遭車撞腦死 捐12器官部位 遺愛人間 列印

三十二歲王姓女清潔隊員上月底在台北市遭違規迴轉的轎車撞上，傷重不幸腦死，王母忍痛捐出愛女肝臟等十二項器官及部位，院方估計她遺愛人間義行，極可能創下台灣最多器捐紀錄，數十名患者將得以受惠。王女母親寄望透過器捐替兩名外孫造福，讓更多人見證他們成長，化小愛為大愛。

詳見單親媽媽遭車撞腦死 捐12器官部位 遺愛人間 列印。

韓：若換瑜 是黨中央腦袋進水

針對國民黨主席吳敦義派前立委張顯耀，到北京國台辦溝通「換瑜」傳聞，國民黨總統參選人韓國瑜昨強調自己不會相信，同時也撂下重話，如果是真的，國民黨中央黨部大概是腦袋進水、壞掉了。

詳見韓：若換瑜 是黨中央腦袋進水。

聯合報

香港情勢關鍵階段 蔡總統：協助台商、在台港人

香港警民衝突持續升溫，蔡英文總統昨天聽取國安會「香港情勢專案小組」簡報後做出四點指示，蔡總統強調，目前香港情勢已進入關鍵階段，國安及行政部門應緊盯動態變化並評估可能的衝擊影響，做好各項應變準備，尤其應注意金融經濟產業的變化，協助台商及我國在港民眾因應可能的變局。

詳見香港情勢關鍵階段 蔡總統：協助台商、在台港人。

提案監委籲管中閔面對：勿再錯誤示範

公懲會決定將台大校長管中閔處以申誡，對此先前提案彈劾管中閔的兩位監委蔡崇義、王幼玲發表新聞稿表示，尊重判決結果，也批評管中閔在調查期間透過媒體混淆視聽，轉移焦點，塑造被打壓形象，希望他誠實面對判決，尊重法律，「勿再作出違反法律之錯誤示範」。

詳見提案監委籲管中閔面對：勿再錯誤示範。

中國時報

換瑜說若為真！韓直言國民黨腦袋進水

國民黨「換瑜說」謠言甚囂塵上，《上報》更指稱黨主席吳敦義派密使至對岸溝通換瑜。被指為密使的張顯耀昨出面駁斥絕無此事，透露這是「特定人士」放話，相當狠毒；前台北縣長周錫瑋更哽咽批評黨中央放任此事毫無說明，強調誰敢布局換瑜、脫黨參選都是助蔡英文當選；高雄市長韓國瑜也說，相信國民黨高層智慧不會做這種事情，如果這事是真的，那就是國民黨黨部腦袋進水了。

詳見換瑜說若為真！韓直言國民黨腦袋進水。

罷課不罷學 3萬人站滿百萬大道！學妹雨中下跪 籲林鄭回應5訴求

香港反送中示威行動昨日遍地開花。除一早在港鐵發起「不合作運動」，逾230間、4000名中學生及10所大專院校約3萬人參與「罷課不罷學」行動接力登場；更出現特首林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院數名女學生在雨中下跪的驚人一幕。同日下午添馬公園則有「全民大三罷」行動，要求政府在9月13日前回應訴求，否則將進一步升級抗議行動。

詳見罷課不罷學 3萬人站滿百萬大道！學妹雨中下跪 籲林鄭回應5訴求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法