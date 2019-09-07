天天吃好料》新竹「沒有名字的甜點專賣」網路爆紅

2019-09-07 08:37

［記者洪美秀／新竹報導］台灣女性愛吃甜點，坊間知名甜點店更是不少，但新竹市香山區內湖華德福實驗學校附近的這家甜點店，甜點師傅鄭鈞格有20年的甜點烘焙功力，去年返家開了間「沒有名字的甜點專賣」店，因做的提拉米蘇、瑞士捲和經典重橘乳酪及蛋黃酥、檸檬塔等甜點透過網路爆紅，也讓位在鄉間這間甜點店成了附近詢問度最高的景點，每到假日都有人排隊要買甜點，可說是隱身在巷弄的甜點名店。

高中畢業就到甜點店當學徒的鄭鈞格說，當時因想學一技之長，加上對甜點糕餅有興趣，一頭栽入烘焙業，20年的烘焙功夫，讓他對各種中西式甜點都很熟悉，也曾在多家知名甜點蛋糕店工作，更參加多項比賽獲獎，但心中一直想回家鄉開店，直到去年在自家土地蓋房子，他夢想的甜點店於是成形。

妻子小馨為幫他圓夢，也辭掉園區工程師工作，全心協助他在家鄉內湖開了間甜點店，但因不知要取什麼名字，於是「沒有名字的甜點專賣」店就成了店名，透過小馨在網路設粉絲頁及打點店面，夫妻倆夢想的甜點店成形，也成了內湖鄉間小徑詢問度最高的小店。

鄭鈞格說，他做的甜點除講究原料來源和現做，絕不添加人工物，每天現做的甜點，就是要給想吃甜點的消費者最真實的味道，每天限量的當季水果瑞士捲，已做過芋頭、芒果和草莓口味，而他拿手的提拉米蘇，更將餅乾、慕斯、蛋糕和巧克力粉巧妙搭配，且高度3.5公分到4公分的提拉米蘇，會讓每口提拉米蘇都吃得到4種層次的味道，可說是店內的人氣甜點。

此外，他也研究喜做重乳酪甜點，店內推出經典的重橘乳酪口味，不僅會讓人一口接一口，最重要是甜而不膩，滿嘴香氣，幾乎每天一推出就限量秒殺。

除經典瑞士捲、提拉米蘇和重乳酪甜點，還有吃起來酸甜酸甜的檸檬塔，搭配餅乾和檸檬的酸甜，就連男生也會喜歡，曾有爸爸專程來店內就指名要買檸檬塔。鄭鈞格說，最近因中秋節快到，他做的蛋黃酥已供不應求，不僅門市常被搶購一空，就連訂單已接了上千顆，他做的蛋黃酥除採用屏東契作的鹹鴨蛋黃，內餡的烏泥沙不會死甜，尤其鹹蛋黃滑順不硬，常聽到很多人說會忍不住一顆接一顆，不知覺就吃了好幾顆。

接訂單做甜點，小馨也會煮一手好咖啡搭配鄭鈞格的甜點，因此每到下午或週末假日，常吸引很多人到店內喝下午茶，她也會調製自家老欉桑椹果汁或鳳梨汁等冷飲，讓到店內買甜點或吃下午茶的民眾，也能悠閒喝冰飲、看著窗外的絕美田園景色，享受輕鬆自在的午茶時光。

跟鄭鈞格是小學同學的立委柯建銘特助林盈徹說，他很少吃甜點，但卻愛上店內的提拉米蘇，因為一口就可吃到蛋糕和慕斯及餅乾的味道，豐富又多層次的口感，讓他可以一下子就吃光光還意猶未盡，常要妻子多買幾塊回家。

鄭鈞格和小馨說，店內可接受甜點、生日蛋糕和造型蛋糕、彌月蛋糕的客製化訂單，甚至還有朋友訂製專屬喜餅，雖然每天做甜點都超過12小時，但能回家鄉開店，除一圓夢想，更期許甜點小店，為寧靜的農村家鄉注入活力，讓來店內享用甜點的民眾，也能認識家鄉的田園風光。

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