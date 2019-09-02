公視董監事提名 董座陳郁秀連任兩屆不續任

2019-09-02 19:45

〔中央社〕公共電視文化基金會董事會將任滿，文化部今天發布新聞稿表示，行政院提名董監事名單提送立法院，下週召開審查會議，名單包括原住民、客家、台語、新住民等族群藝文界代表。

公共電視文化基金會（以下稱公視）第6屆董事會將於今年9月25日任滿。行政院提名21人為公視第7屆董事候選人，提名5人為公視第7屆監事候選人，並將依公共電視法提送立法院，由民進黨、國民黨、時代力量及親民黨等各黨團推舉15名代表所組成的「公共電視董監事審查委員會」進行審查，審查會議將於9月9日上午召開。

依公共電視法規定，選任董事應顧及性別及族群代表性，並考量教育、藝文、學術、傳播及其他專業代表之均衡；監事則應具有大眾傳播、法律或會計等相關學識經驗。

文化部指出，考量董事會經驗傳承，此次提名比照第6屆的提名，規劃1/3現任董事續提名，但依長期慣例，連任以一次為原則。另外為了擴大公視員工參與董事會運作，此次也比照第6屆提名，由公視企業工會透過選舉推派1名員工董事人選。

文化部從5月起函請藝文、媒體、兒少等各個領域的社會團體，以及國內各大專院校傳播院所舉薦候選人，收到舉薦名單並廣泛徵詢後，提請行政院核定董監事提名人選。

此次董事候選人名單如下：

「族群文化及藝文」代表，舒米恩．魯碧、黃連煜、謝銘祐、徐瑞希、陳湘琪、郭敏容、劉富美。

「媒體及影視傳播」代表，柯裕棻、馮小非、羅慧雯、胡元輝、邱家宜、陳順孝、郭力昕、賀照緹、高文宏。

「社會公益及企業」代表，盧彥芬、廖嘉展、黃安捷、蔡惠卿。

「員工董事」部分，公視企業工會於6月19日進行投票，投票結果推薦公視製作部燈光師王燕杰為員工董事候選人。

名單中包括舒米恩．魯碧、徐瑞希、馮小非、羅慧雯、邱家宜、陳順孝、盧彥芬等7名董事候選人，是自第6屆董事續提名。

此次監事候選人名單如下：

大眾傳播及藝文領域代表林麗雲、胡永芬；法律領域代表黃銘輝、陳玲玉；會計領域代表劉啟群。其中胡永芬、黃銘輝、劉啟群等3名監事候選人是自第6屆監事續提名。

文化部表示，此次提名依照公共電視法規定，顧及原住民、客家、台語、新住民族群的文化和藝文代表，期盼透過媒體及影視傳播代表強化文化傳播發展，透過社會公義代表提升公視公共性，並透過企業代表協助組織治理。

文化部強調，整體而言，行政院此次提名考量「族群文化及藝文」、「媒體及影視傳播」、「社會公義及企業」等3大面向。

文化部長鄭麗君特別感謝公視董事長陳郁秀，將文化底蘊、國際視野融入公視治理，提升節目品質，並落實文化平權，提供科技創新及新媒體等多元服務。

此外，鄭麗君也對於過去3年為公視付出的董監事表達謝意，並對連任2屆董事的陳郁秀、施振榮、鄭自隆超過6年的貢獻致上敬意。

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