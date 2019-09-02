週末到台中當Rocker！「搖滾台中」66樂團一起High

2019-09-02 20:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕邁入第12年的「2019搖滾台中」9月7日、8日在台中圓滿戶外劇場與文心森林公園登場，邀請11個國家、66組優秀樂團參與演出，今年更首次打造黑膠紀念專輯，收錄「搖滾台中組曲」，展現在地樂團搖滾熱量。

台中市新聞局指出，今年「搖滾台中」以「承諾」為主題，首次錄製專屬活動的黑膠唱片，邀請中部在地樂團「農村武裝青年」、「主音樂團」、「海克力斯」、「消波塊」、「白噪音」、「灰色邊緣」等十多組樂團共同打造，收錄其中的「搖滾台中組曲」，更邀請來日本的獨立嘻哈樂團「Genius P.J’s」全新編曲。

台中市新聞局長吳皇昇指出，今年「搖滾台中」共有來自11個國家、66個團體共襄盛舉，搖滾台中邁入第12年，在既有基礎上，盼讓「搖滾台中」更具國際視野，並成為人才培育的搖籃，提供更多在地樂團發光發熱的機會。

吳皇昇指出，今年也特別打造黑膠記念唱片，收錄具在地性的搖滾台中組曲，將成為往後每年活動主題曲，讓在地優質音樂繼續搖滾下去。

「老諾樂團」主唱陳信宏表示，今年「搖滾台中」邁入第12年，邀請各國重量級卡司共同表演，可說是音樂祭開跑以來，最具國際性的一次，更有多達20餘組表演團隊是台中在地樂團，感謝市府提供這個平台力挺在地樂團，讓年輕樂團有更多登場機會。

新聞局指出，為吸引更多各個年齡層的觀眾，今年「搖滾台中」規劃五大活動區域，包括能量舞台、衝擊舞台、綠色舞台、跳躍舞台等四大舞台；此外，更首度新創「搖滾英雄─親子互動體驗區」，讓父母帶著孩子一起體驗爵士鼓，培養孩子對音樂的興趣，認識搖滾台中。

「搖滾台中」9月7日、8日中午12時到晚上10時在台中市圓滿戶外劇場與文心森林公園登場，邀請多達66組樂團演出，除了「茄子蛋」、「八三夭」、「董事長樂團」、「麋先生」、「美秀集團」、「BOXING」、「血肉果汁機」等國內知名樂團，更有來自日本的歌手玉木慎吾、韓國的「LiveYubin」、越南「District 105」、泰國「EBOLA」等來自11個國家的知名樂團演出，搭配文創市集、搖滾開跑講座、搖滾英雄親子體驗等有趣的周邊活動，帶給大家一場難忘的音樂祭。

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