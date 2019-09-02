真慘！ 洋蔥苗泡水「去了了」 農民一種再種淌血

2019-09-02 19:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真慘！彰化伸港洋蔥田因為上個月大雨成災，造成種苗泡水「去了了」，農民只能無奈再度花錢買苗、雇工來「重種」；陳姓農民表示，他光是3甲地的洋蔥田就多花了約6、70萬元，內心在滴血！

陳姓農民指出，他種有3甲的洋蔥田，但是上個月大雨來襲，讓剛種下去的洋蔥苗全數「泡湯」，全都趴倒在地，只好重新花錢再買種苗來種。

陳姓農民說，洋蔥苗1個5毛錢，每分地光是種苗錢就要1萬元，加上僱工請人種，每天每人要1300元，因此，種苗加上工錢，就要多花6、70萬元，尤其，洋蔥苗還買不到，真是無語問蒼天。

縣議員賴清美表示，農民整片洋蔥苗死光光，政府應該想辦法補償一下，讓農民不要血本無歸。

縣府農業處副處長郭至善表示，這次全縣洋蔥田受害面積約3公頃，均在伸港鄉內，並未達天然災害救助標準，根據規定，單一作物必須無收穫面積達5％，才能符合救助門檻。

郭至善指出，彰化縣洋蔥田大多是在二期稻作收成之後才開始種，八月栽植的洋蔥，可能與契作有關。

陳姓農民的洋蔥田3公頃多的洋蔥苗，幾乎全部枯萎！損失70多萬，就算是要從重新種，蔥苗也不足，可真是無語問蒼天，農民說，農業大縣的彰化，新的農業處長，請你們幫農民想想補救的辦法。

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