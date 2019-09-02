「雙金獎」關埔國小開學 最美校園讓學生不想回家！

2019-09-02 18:50

［記者洪美秀／新竹報導］得到國家卓越建設獎「雙金」肯定的新竹市關埔國小，今天舉行一期工程竣工和新學年度開學儀式，市長林智堅宣布低年級教室全數完成啟用，並指出創新教學的內容和具有美感的空間是打造知識遊樂地的兩大重點，他也與在場新生向空中射出象徵祝福的紙飛機，歡迎350名新生入學。

林智堅說，從他上任後開始籌畫關埔國小到今年9月完成第一期工程，最艱難的部分就是籌措經費和規劃設計，看到校舍完工及學生入學，讓他覺得團隊的辛苦終獲肯定，因為一座複雜卻帶巧思，且校園幾乎無死角的關埔國小，去年和今年都獲國家卓越建設獎中「最佳規劃設計類」金質獎及「最佳施工品質類」金質獎肯定。

他說，關埔國小第一期校舍工程斥資2.5億，興建2層共20間教室及1棟圖書館，B區的幼兒園教室與廚房、低年級部分校舍、停車場已在去年啟用，今天啟用A區低年級21間校舍、健康中心、階梯教室、圖書教室、辦公室、多功能教室等。

林智堅說，關埔國小的設計以孩子為主，像圓弧狀的洗手台邊角，能減少小朋友奔跑時可能受傷的機率，每間教室也長得不一樣，空間的獨特性增加學生探索的興趣。

田中央建築師事務所建築師黃聲遠說，他已忘記自己8歲時的樣子，卻夢想蓋建一個能隨處奔跑的小學，很開心關埔小學讓他圓此夢，而校內的黑色塗鴉牆像太陽的影子，提供學生畫畫與想像空間，更有傳承意義。

林智堅強調，關埔國小是所跳脫想像框架的學校，設計師拋棄傳統排列的校舍，設計出大小不一的教室，還有溫馨角落和老師的特殊教學區，也成為孩子們的秘密基地。校內的空間活潑不單調，並有溜滑梯、書櫃、及多處觀景平台，整個校園都是孩子的遊樂場。

教育處表示，接下來關埔二期工程已發包，未來將可容納1740名學生，期許明年銜接中年級學生使用，讓關埔國小成為學生知識探索與學習的快樂園地。

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