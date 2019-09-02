這個獎章得來不易！ 台中市滑冰滑輪溜冰隊樂翻

2019-09-02 18:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市滑冰滑輪溜冰隊22名成員，代表台灣參加亞洲競速滑冰錦標賽，榮獲成人男女組團體接力銀牌！其中，成人男子組的蘇駿朋、林峻頡、蔡嘉瑋、廖韋丞及蘇泯漢並榮獲國光獎章，這也是該隊成軍20餘年來首次榮獲國光獎章，除選手可獲每人30萬元獎金，且未來升學管道暢通，讓選手樂翻！

亞洲競速滑冰錦標賽於8月26日至28日在中國昆明舉行，共有10個國家參賽，台灣代表隊共24人，其中22人來自台中市，在比賽中勇奪成人男女組團體接力銀牌！其中，男子組共有6國參加，符合國光獎章的規定，參賽的蘇駿朋、林峻頡、蔡嘉瑋、廖韋丞及蘇泯漢5人，不僅可分別獲30萬元獎金，將來升大學或研究所也可加分，堪稱「雙喜臨門」。

台中市滑冰滑輪溜冰隊教練蔡振銘說，南陽國小於1992年成立聽障滑輪隊，堪稱台中市滑輪與滑冰運動濫觴，接著1996年成立滑輪隊，2000年再成立滑冰隊，台中市滑冰滑輪溜冰隊才算完整。

蔡振銘說，雖然之前台中市滑冰滑輪溜冰隊，也曾拿下金牌等優異成績，但因參加的國家隊不足6國，或限大學以上的成人組才可申請，致台中市多次與國光獎章擦身而過，今年則水到渠成，消息傳來，大家都很高興。

蔡振銘說，台中市推動滑冰滑輪活動，目前國小主要為南陽國小等7校，國中為豐陽及神岡國中體育班，高中為后綜高中體育班，以銜接台灣體育大學。

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