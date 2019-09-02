吸菸影響血氧、肌耐力 研究：受傷機率高2、3成

2019-09-02 17:09

〔記者林惠琴／台北報導〕吸菸小心易受傷！衛福部國健署今日引述國外研究指出，軍人血氧能力、肌肉耐力差者，受傷機率高20%至30%，進一步分析發現，血氧能力差的吸菸男性較非吸菸男性，受傷機率高70%，肌肉耐力差的吸菸女性較非吸菸女性，受傷機率高40%至90%。

國健署表示，吸菸會降低傷口癒合速度、減緩受傷復原、減少血流量與攜氧量、增加骨頭斷裂的風險，在惡性循環下又增加其他受傷的風險，美國國防部每年花在吸菸相關疾病的醫療費用、工作損失高達16億美金，相當於新台幣496億元。

國健署強調，為了協助國防部朝「無菸軍隊」目標邁進，2003年起合作辦理戒菸就贏比賽、戒菸班、戒菸講習及戒菸輔導員訓練，搭配國軍醫院戒菸門診、部隊醫務所，協助國軍弟兄戒菸，並且逐年裁減吸菸區，從2009年1796個減至今年上半年1029個，國軍志願役官兵吸菸率由2010年33.2%下降至去年19.9%。

郭先生受到親友影響，在耳濡目染下開始吸菸、嚼檳榔，但在父親因菸檳危害而住院後，看到父親的戒斷症狀，驚覺吸菸、嚼檳榔與吸毒一樣會上癮，便廣邀軍中同袍一起戒菸、戒檳榔，藉由彼此互相打氣成功戒除。

國健署提醒，有需求的官兵可利用國軍菸害暨檳榔防制服務專線0800-580-791，由軍醫局菸害暨檳榔防制服務中心專人提供戒菸資訊，另該署也與全國超過4200家的合約醫事機構提供多元化戒菸服務，以及免費戒菸諮詢專線0800-63-63-63。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法