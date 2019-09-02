「青銀共居」夯 屏東首辦高齡夏令營

2019-09-02 16:59

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年國中會考的作文題目「青銀共居」讓更多人年輕人開始思考這股新的居住概念與高齡化社會議題，衛生福利部南區老人之家特別在暑假尾聲以「青銀共居」概念舉辦夏令營活動，邀請社工系大學生進駐機構，除了讓長者體驗年輕世代的營隊經驗，也讓大學生了解平日居住在機構的長者夜晚作息，透過青銀共居夏令營，進行跨代共融的體驗。

南區老人之家指出，機構內同時具有老人安置與兒少安置服務，因此一直以來皆積極推動老幼共居共融的活動，去年針對鄰近大學生進行問卷調查，深入了解大學生對於「青銀共居」的認識與想法，因此今年特別結合夏令營體驗，讓大學生藉由兩天一夜的營隊型態，認識機構長者一整天的生活。

青銀共居夏令營設計了多元的關卡活動，像是感官刺激、肢體協調等，透過透過吹乒乓球、套圈圈與拼圖等遊戲，增進世代之間互動與交流；參與夏令營的長者表示，很高興有這樣難得的機會參與夏令營活動，自己彷彿變年輕；大學生們也表示，一開始有點害怕和長輩們說話，更難想像要去帶領營隊活動，但實際互動後學習到怎麼樣與長者溝通，最難得的是看到長者們夜間居住在機構內的生活，對於未來從事社工或規劃相關活動非常有幫助。

南區老人之家主任許慧麗表示，「青銀共居」是台灣進入高齡社會後很重要的議題，南區老人之家期待能夠從機構出發，結合南台灣鄰近的大專院校學生，讓學生能夠擁有住進機構與高齡長者共同生活體驗，垂直端拉起世代間共處共融橋梁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法