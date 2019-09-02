新北社區大學20週年慶 「社大一堂課」百堂免費開課

2019-09-02 15:01

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市慶祝社區大學20週年，即日起將新北市政府一樓打造成社大教室，每天由13所社大聯合免費開設「社大一堂課」，課程濃縮各社大精華課程，可現場參加。今天第一堂課由新北市長侯友宜主講「侯老師的哲學聊天室」，分享人生觀。

侯友宜說，新北市從1999年設置社區大學至今已有13所社大，是全國社大最多的縣市，從今年9月起，新北市29區將區區有社大，每所都有獨特的特色及豐富資源。

新北市政府教育局表示，20周年慶祝活動以「咱的社大、咱的新北市」為主題，市府一樓即日起至10日則有20堂免費「社大一堂課」，課程包括中國笛、手語、文化攝影以及綠色能源；另外也布置六大主題展區、新北社大20週年回顧，呈現社大在「河川流域巡守」、「綠色生活推動」、「在地知識學習」、「人文技藝傳承」、「公民參與節電」、「弱勢族群關懷」六面向的成果，並設有多種互動體驗遊戲。

而各社區大學9月到年底將陸續推出「二部曲—新北社大20厝邊小旅行」，由14條免費在地走讀路線，帶民眾認識地方小故事、採集社區的聲音；「三部曲—新北社大20逗陣來讀冊」活動，並將社大書車開至新北市29區，邀請民眾一起來上課讀好書，讓社大學習遍地開花，活動詳細資訊將陸續公布於新北市社會教育資源網/社區大學/最新消息（https://lll.ntpc.edu.tw/Module/Bulletin/Index.php）。

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