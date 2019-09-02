秋冬旅遊補助剛上路 新埔箭竹窩1日農村遊來攬客

2019-09-02 15:15

［記者黃美珠／新埔報導］今年最新的秋冬旅遊補助昨（1）日起才剛上路，新竹縣立刻由新埔照門休閒農業區的箭竹窩打頭陣，搶先推出1日農村生活體驗，邀請大家從9月21日起到12月8日為止，一起去當地採果、或DIY學做客家米食、童玩等，提供全國眾出遊參考，也替大新竹參與秋冬旅遊補助的旅宿業者搶先吸客入境，再由其他休閒觀光產業接棒留客，一起營造大新竹的觀光魅力。今天新埔鎮長林保祿、縣府農業處長邱世昌等特別一起造勢宣傳。

這個名為「2019橘米樂活遊．1日農村生活體驗活動」，報名網址是：http://www.asthedor.comx.tw/即日起受理。這活動由新埔鎮公所、代表會、以及農會共同為地方打拚而推出的2個體驗遊程，分別是：客家米食DIY、農村採果嫁接樂，都利用週末舉行。

客家米食DIY將在9月：21、22、28、29，以及10月5、6日登場。農村採果嫁接樂則配合柑橘產季等，計畫於11月：23、24、30日以及12月：1、7、8日舉行。

含午餐、導覽解說費、材料費等，每人收費380元，7歲以下小朋友優惠價300元，2歲以下嬰孩免費，已經開始受理報名。

活動以當地的特色客家米食、糯米黏土香皂、植物嫁接技術、以及採橘活動做主打，另有客家私房小菜的製作教學，來客可學起來帶回家跟親友分享品嘗，想要體驗採果的，可以把握預約柑橘產季時「進場」，變身1日農夫，帶著家人一起來採橘。

今年的活動也邀玩「老」童玩，回味早期農村孩童就地取材創作簡單卻又樂趣橫生的童玩滋味，間接也從中認識農村生活中必備的一些小技能。

箭竹窩玩不過癮，活動後也可以再轉到隔鄰的九芎湖，在這裡農村中常見的雞鴨等家禽，變成都市小朋友眼中的寵物，少女低著頭把這些桌上美味當寶般慢慢餵養的畫面，讓人用不一樣的眼光看世界。

至於三兩隻跟來客一起散步「逛大街」的鴨子，一旦碰上調皮男童追趕時那種振翅欲飛的驚慌，讓人聯想到以前養鴨人家趕鴨的盛況。

金谷農場內的鯉魚群更是「人來瘋」的一群，對於好心餵養的來客常常大膽地直接張大了嘴跟人們的手掌或是手指頭「玩親親」，驚喜的尖叫聲總是在這裡傳出，讓很多來客流連忘返。

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