大專生公部門暑期實習 黃偉哲：如鯰魚激發創意

2019-09-02 14:23

〔記者蔡文居／台南報導〕因應少子化、高齡化趨勢，青年人才對於未來國家發展日益重要。台南市政府今年首次與各大專院校合作，共同推動暑期實習計畫，今天舉行成果分享。黃偉哲肯定年輕學子的付出，指參與實習的年輕學子宛如鯰魚，為既有的公務體系帶來新的的創意跟想法。

南市府今年度首次與各大專院校合作，共同推動暑期實習計畫，共媒合108位來自30間大專院校不同校系的學生，在市府所屬機關單位進行為期2個月的實習。實習生今天齊聚一堂分享成果，市長黃偉哲也出席為大家打氣並祝賀完成了實習。

其中，崑山科大視覺傳播系同學郭昱如和陳佩雯前往新營文化中心實習，更以自己的專長製作溫馨影片分享心得，並說明實習期間除了協助藝文團體佈展、參與繪本活動，還學習使用3ds MAX技巧繪製了市立圖書館新營分館的平面導覽圖，等於多學習了一項專業技能，收穫滿滿。嘉南藥理大學社工系藍琨羽則坦承自己一開始加入實習計畫完全是意料之外，但是過程中實習機關指導員耐心引導他，他也在實際陪伴後被諮商個案真心的回應感動，進而體會到社工的價值並重新認識自我。

黃偉哲表示，對市府來說，參與實習的年輕學子宛如鯰魚，為既有的公務體系帶來新的刺激，激發許多不同的創意跟想法，能讓政府更貼近民眾的生活並思考如何有所作為回應。

市府研考會趙卿惠主委表示，感謝各大專院校、市府局處大力支持，實習生們從一開始對實習工作感到陌生、有距離，到最後積極參與、給予任職單位許多回饋，並從中獲得成就感，是此次實習計畫的最大亮點。

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