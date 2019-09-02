藍白色渡假村！這所學校讓人印象深刻

2019-09-02 14:16

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林揚子高中費時5年將學校硬體建築物、設備全部改造成藍、白色，加上校內的中東海棗、雞蛋花等綠色植栽，走進校園像到地中海風味的渡假村，深受學生、家長喜歡。

揚子高中不只校園牆漆成藍、白色，走進校園從校舍、涼亭、活動中心、宿舍也都漆成藍色、白色，洗手枱、水龍頭、水溝蓋也都是藍、白色，就連校園內放置的紅色三角錐也改成藍白色。

揚子高中校長鍾月娥指出，為讓學校有明顯標誌化，讓外界看到就想到揚子高中，經過學校內部討論定調以藍、白色為學校象徵顏色，逐步花了5年時間，最早從學生運動服改為藍白色系，進而到校園建築、設備全部藍白化，家長、學生都很認同。

鍾月娥表示，藍色像藍天給人開闊、陽光充滿希望感覺；白色則代表潔白、純潔，希望學生在學習過程能保有赤子之心，勇敢朝自己的目標努力。

學生家長說，學校改為藍白色系，進到校園像走進充滿地中海風渡假村感覺，整個心情開闊；高二同學表示，覺得學校變美麗，上課心煩時，走到空曠地望著藍白色校舍，煩悶心情會變好。

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