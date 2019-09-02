醫病》小心「浮腳筋」致命 微創雷射零傷口、迅速改善症狀

2019-09-02 13:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕79歲老伯右腿突發腫脹疼痛，呼吸喘。檢查發現右腿浮腳筋（靜脈曲張），發生急性靜脈血栓，並導致肺動脈血栓。經緊急結紮剝除曲張血管、血管取栓、藥物導管溶栓後，腿部消腫、症狀改善。後續於門診服藥治療，無復發情形。

成大斗六分院心臟血管外科醫師陳迪詠表示，俗稱「浮腳筋」的靜脈曲張，除影響美觀之外，還會造成腿腫、脹、酸、痛、麻、抽筋、跛行等，甚至造成慢性皮膚病變、搔癢、變厚、變黑、潰瘍、慢性傷口、蜂窩性組織炎。嚴重時靜脈曲張血管內形成血塊，往深部靜脈延伸，會造成危險的深部靜脈血栓、肺動脈血栓，若形成嚴重肺動脈血栓，死亡率可高達25%。

陳迪詠說，很多病人因為擔心手術需要麻醉，而且有傷口、疼痛問題，遲遲不敢就醫。目前靜脈曲張已有微創雷射、硬化劑治療，可達成零傷口：只有針孔、沒有刀口、不用縫合、少疼痛，而且併發症及復發率低、恢復快，手術當天即可下床走動。唯目前微創雷射沒有健保給付，材料費約3到4萬元。

他以54歲女性工人病患為例，雙腳浮腳筋多年的，因工作因素及擔心疼痛，不願接受治療。某日雨天工作，因感到雨鞋內潮濕以為浸水，脫鞋後才發現是雨鞋磨破靜脈曲張，造成大量出血，才下定決心接受治療；經局部麻醉微創雷射、硬化劑治療，2天後回歸職場。

87歲婆婆雙腳慢性搔癢、紅腫、皮膚發炎長達2年，更有潰瘍傷口長達半年未癒合，經診查發現為浮腳筋，經微創雷射手術，當日即下床行走、隔天出院，皮膚搔癢的狀況改善、傷口逐漸癒合，回復正常生活。

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