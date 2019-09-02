斗六老人社福大樓有譜 縣府公所合力爭取7900萬

2019-09-02 12:50

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市65歲以上老年人口比例已經高達18.5％，斗六市公所擬新建老人社福大樓，興建經費近3億元，目前已攜手雲林縣政府，爭取衛福部前瞻基礎建設計畫補助近7900萬元，希望提供老人更友善的學習交流環境，並建置中央廚房，為全市長青食堂供餐。

斗六市老人會會員也已突破千人，舊有老人會館空間不敷使用，經過縣府與公所協力爭取中央經費，多功能老人社會福利大樓新建有望，斗六市長林聖爵表示，經公所盤點後，找到雲林溪段124地號機關用地，約1062坪，緊鄰大學路、成大醫院以及雲林國小，交通或週邊環境便利，公所已提報縣務會議，希望和縣府共同來爭取前瞻計畫補助，另由縣府補助2000萬元，加上公所自籌款2000萬元來完善老人社會福利大樓的規劃。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，公所透過縣府將向衛福部近7900萬元經費，縣府也向衛福部加碼爭取到825萬元的耐震評估經費，希望能讓新建社會福利大樓更趨於完善、安全更有保障。

依斗六市公所規劃，老人社福大樓一、二樓規劃做為長照服務使用，預定提供日間照顧服務、小規模多機能服務，三樓規劃為多功能老人文康活動空間，並建置中央廚房，提供市內長青食堂等據點餐飲，四、五樓規劃作為各種老人活動教室，如：卡拉OK室、舞蹈教室、閱覽圖書室等，新建所需經費約2億9869萬元。

感謝斗六市老人會長久以來積極配合縣府推動各項老人照顧政策，不僅開辦長青學苑外，更是依長輩興趣辦理各項競賽活動，如：歌唱競賽、棋藝比賽、槌球交流等，一直是縣內各老人會學習的典範，今（108）年度更積極爭取衛生福利部前瞻基礎建設計畫補助，擬透過新建老人會館，讓轄內老人有更友善的學習交流環境。

感謝斗六市公所提供雲林段地號124號基地面積約3512.31平方公尺的用地供斗六市老人會新建一棟五層樓的老人會館，並依市民及老人會需求規劃各樓層服務，

本府已依前瞻基礎建設計畫補助規定提報計畫，並由本府社會處林文志處長分別於108年4月23日及108年5月10日親自率領相關團隊參加衛生福利部審查會議積極爭取補助預算，衛生福利部社會及家庭署初審會議紀錄預計補助3,000萬元，衛生福利部長期照顧司預計補助4,998萬7,509元整，全案合計補助7,998萬7,509元整，但是目前尚未收到中央的正式核定公文，收到公文之後，會正式的來與斗六市公所討論自籌款分配問題。

另向市民報告，原莊敬路老人會館因建物老舊本府亦爭取衛生福利部825萬元耐震補強工程費用，本府也協助斗六市老人會爭取預算，中央也在108年8月28日正式核定新台幣825萬元整，希望新的、舊的老人會館，都可以同步來使用，同步來服務斗六市長者。

雲林縣是農業的首都，近年來隨著工商業發達，青壯年人口外流嚴重，再加上少子化的衝擊，雲林縣已是全國老化第二名的縣市，雲林縣已是名實相符的老人縣，正視並解決雲林縣人口老化的問題已是刻不容緩之當務之急，雲林縣政府為落實在地老化政策，積極開辦社區照顧關懷據點、長青食堂及巷弄長照站，皆為前端預防失能的重點工作，皆是希望提供能縣內長者最完整、最溫暖的社會關懷以及失能照護服務。

雲林縣長期資源不足，城鄉差距大，為營造高齡友善環境，縣府攜手各公所建請積極爭取衛生福利部前瞻基礎建設計畫補助，希望透過這些補助讓雲林縣得以以實質的建設縮短城鄉差距，佈建綿密長照據點、營造友善育兒空間，建構以家庭為中心、社區為基礎的老幼照顧體系，給予家庭更多照顧量能，滿足社區民眾多元化需求，讓雲林縣成為高齡友善的幸福城市。

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