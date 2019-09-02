小黃汰舊換新補助車齡降至7年 林佳龍：首年名額1萬輛

台灣計程車服務2.0升級計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示記者會，現場安排多輛新型態多元網約計程車及補助後的黃色計程車展示，其中一輛車價逾300萬的白色特拉斯Model X 多元網約計程車成為全場焦點。（記者蕭玗欣攝）

2019-09-02 12:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中華民國汽車運輸駕駛員全國總工會今上午在台北市計程車大直休息站舉辦「台灣計程車服務2.0升級計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示」記者會。交通部長林佳龍當場宣布，6、7月兩波汰舊換新補助，原先是總量補助1.2萬輛，分3年補助5000輛、4000輛、3000輛，現提前在第1年就可申請1萬輛，第2年申請2000輛，補助車齡限制由10年降至7年，並以個人計程車優先。

總統蔡英文、台北市長柯文哲及交通部長林佳龍今都出席台灣計程車服務2.0升級計畫暨老舊計程車汰舊換新成果展示記者會，現場安排多輛新型態多元網約計程車及補助後的黃色計程車展示，其中1輛車價逾300萬元的白色特拉斯Model X 多元網約計程車成為全場焦點。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉說，這次活動源自於今年2月總統蔡英文與計程車產業代表茶敘，對於提升計程車服務品質及營運環境有具體方向和共識，由計程車產業依據產業實況及民眾需求等面向，自主性規劃產業服務升級計畫，再由政府端評估修法或設置相關配套措施，藉由公私協力模式來達到產業服務提升目的。而此次汰舊換新補助，對駕駛幫助很大。

台北市長柯文哲表示，一直在思考公共運輸的三層架構下，計程車要擺在哪，讓計程車變成台北市公共運輸一部份，而共享經濟的出現就鼓勵坐計程車，變成公共運輸一部份。目前台北市汰舊換申請件數目前有1200多件，電動車只有3輛，柯文哲說，中央有政策，台北市都可以先行試辦，一體奉行不可能，台北市資源豐富，會全力配合，增加計程車司機在生活上的方便。

交通部長林佳龍則在致詞時表示，6月起上路的計程車汰舊換新補助，因供不應求，本來是1.2萬輛分成3年來補助，既然有需求就從分3年補助改為2年內補助完，首年補助1萬輛，第2年補助2000輛。另外，公路總局也將在近期公告，申請汰舊換新的資格，從車齡限制10年以上降低成7年，以個人購車的司機優先。

關於計程車司機方面，林佳龍表示，交通部也計畫在全台設立20個駕駛員服務關懷據點，提供法律服務、財務諮詢服務，還有健康諮詢服務，希望讓司機充分休息。據點分布上，六都至少會有2個，目前台北已設立2個，其他非六都地區會再利用監理所的公共空間設立8個據點。

總統蔡英文表示，自己20歲出頭到倫敦念書曾聽到一句話「上了計程車就安全」，這表示計程車可以成為社會安全網一部份，期許未來計程車不只有接駁，而是有很多社會功能，讓往後民眾上計程車就覺得安心。

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