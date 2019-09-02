車禍全臉骨折 醫師發揮「修圖軟體」巧手恢復他外觀

2019-09-02 12:23

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣30歲唐姓男子出車禍導致顏面重創，歷經整形外科醫師八小時手術重建，上下顎、顴骨、齒列順利復原歸位，恢復他的臉部功能和外觀，親友大讚醫師巧手不輸給修圖軟體。

今年四月，唐姓男子騎車與汽車相撞，因撞擊力道猛烈，幾乎全臉骨折，情況危急，急救後撿回一命，但顏部骨頭大量位移、碎裂，不僅鼻樑歪斜、兩眼不對稱，更無法張嘴進食，呼吸困難與身體痛苦，一度讓他產生輕生念頭。

羅東博愛醫院整形外科主任林唯農會診後，評估為複雜度高的顏面重建，透過馬拉松手術，在傷者口腔內、眼瞼下、耳前，置入鈦金屬骨釘、骨板固定骨折，重建眼窩骨破損。

唐男在術後一個多月便能進食軟質食物，顏面外觀逐漸恢復，最近返院回診復原良好，回想車禍後送醫急救，在加護病房中醒來，身體疼痛及顏面創傷，動搖他的求生意志，在親友鼓勵下，重拾信心勇敢面對，終於度過難關。

唐男在個人臉書PO上手術前後照片，術後的五官、臉部線條自然，宛如電腦修圖效果，多數親友看不出臉部動過大手術，好像什麼事都沒發生，連他都直呼不可思議。

林唯農說，這起手術非同小可，除了重建五官功能，讓咬合、鼻骨、顳顎關節與眼球位置恢復正常，還要儘可能回復顏面外觀對稱性，手術過程中，必須避開周邊細微神經與血管的損害，差一毫釐就可能影響日後的復原。

林唯農說，複雜性顏面骨折後續要有多次手術、齒列矯正、牙齒治療，才能完成重建，幸運的是，唐男的腦部、身體重要器官未受嚴重傷害，未來康復之路樂觀可期。

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