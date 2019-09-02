服務職災與弱勢勞工 南市勞工局業務評鑑獲優等

2019-09-02 11:47

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局整合資源長期深入服務職災及弱勢勞工，2年來服務近8000人次，業務評鑑榮獲優等，獲勞動部表揚。

勞工局表示，辦理「職業災害勞工個案主動服務計畫」，101年、104年、106年及108年度全國業務評鑑連續4次榮獲優等，106年至107年度，共有5名職災個管員提供服務，深入服務482個職災弱勢勞工家庭，並提供職災權益諮詢、勞資爭議協處、經濟補助、關懷支持等服務共計7816人次。

勞工局長王鑫基表示，針對南市遭逢職業災害事件，導致家庭功能失調或生活陷入困境的勞工家庭，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持及社會適應服務、協助請領職災給付或津貼，並轉介就業服務、職業訓練、醫療職能復健、職業重建、法律協助、急難救助等各項資源連結，提供全方位服務，以協助職災勞工復工、重建信心重新返回職場，順利度過生涯困境。

勞工局表示，結合各職業工會專業志工力量辦理職災及弱勢勞工房屋修繕，迄今已修繕92戶；結合成大及永康奇美醫院工作強化中心辦理職災勞工強化訓練交通費補助，共計補助1722人次；結合勞工安全衛生專責人員針對曾發生過職災之事業單位進行臨場關懷輔導，輔導135家事業單位及職災個案。

民眾若有職災相關問題，可撥打勞工局諮詢專線：民治市政中心06-6377337；永華市政中心06-2991111*8535、8538。

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