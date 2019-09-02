幫台灣拚到獎牌！WDSF泰國公開賽 學長、學妹奪銀

2019-09-02 11:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投孩子林詠鉦、莊雅晴在WDSF泰國公開賽，從初賽一路進複決賽，即使連跳多場體力近乎透支，但兩人都有「再累也要幫台灣拚到獎牌」的共識，昨夜終於在該賽事21拉丁組拿下銀牌，讓台灣隊的選手大感振奮。

林詠鉦和莊雅晴都是李姿緩和林鴻琪一路調教的學生，林詠鉦去年考進彰師大，莊雅睛今年也上了彰師大，變成學長和學妹，兩人到泰國比賽前，即為8月24日的李姿緩和林鴻琪教練舉辦的大型成果發表會，操兵近1個月，兩人苦練果然繳出亮麗成績單，成果發表會默契十足，贏得如雷掌聲。

來不及休息恢復體力，8月26日即整裝代表台灣到泰國參加WDSF泰國公開賽，昨夜終於在21歲打丁組拿下銀牌。

帶隊到泰國的教練李姿緩表示，該場比賽各組參賽人數多，兩人幾乎沒有休息時間，一路從初賽跳進決賽，昨日在跳到體力已達極限的情況下，兩人仍互相打氣，一定要跳出水準，為台灣拿到獎牌，兩人的意志力和企圖心，以及平日培養出的默契和苦練的舞技，是奪牌的關鍵。

林詠鉦和莊雅晴雖都為未能拿到金牌有點小遺憾，但該組高手如雲，教練李姿緩認為兩人的表現可圈可點，而這次同為台灣代表隊的林廷駿和陳怡安也賣力出賽，兩人在21歲標準組拿到第七名，而第一次出國比賽的8歲林品毅和陳禹彤，以及9歲的紀辰奕和莊閔媗，都拚進兒童組前12名，他們的拚勁也讓大家感動。

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