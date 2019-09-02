全國唯六 新湖國小獲教育部體育國小組績優學校

2019-09-02 10:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新湖國小的老師、家長相信，運動會讓孩子變聰明，全力支持學校發展體育，其中，躲避球隊去年參加亞洲盃躲避球賽榮獲U12女生組亞軍，直排輪隊也在三大全國賽創下15連霸，這次榮獲108年度教育部體育署獎勵體育國小組績優學校，全國2631所小學只有6所國小獲此殊榮。

新湖國小表示，過去曾為縣內手球、拔河重點發展學校，成果輝煌。目前競技體育發展躲避球與直排輪。為養成學生規律運動習慣，校方落實學生SH150計畫，透過晨間與課間活動混合的模組方案，學生進行慢跑、跳繩、健康操等練習活動。除了開辦各年級班際體育競賽、多元體育社團，每年並舉行校慶運動會，包括個人徑賽、趣味競賽、大隊接力競賽。

新湖國小也是縣內健體領域重點發展學校，體育教師組成專業教師社群，除公開的觀課議課，觀察學生學習表現，並邀請專業人士進行社群老師專業分享，以提升教師專業知能，讓每位老師在體育教學方面都能得心應手，展現自信，發揮教學成效。

此外，校內教師運動社團普及，共有有氧好健康、灌籃高手、我愛戴資穎（羽球）及長跑社等，提升教師體能健康，並養成固定運動習慣。校園體育設施同時也開放社區使用，民眾晨運時間為早上4點50分到7點，下午運動時間為4點到9點，促進社區對學校的認同感。

新湖國小校長李孟印表示，能在眾多學校競逐者中脫穎而出，要特別感謝縣府對體育設施與活動及參賽經費的補助支持，學校團隊教師共同的努力，包括學務主任李容宙、體育組長彭源祥、直排輪教練徐銅嶺等長期耕耘，以及家長會的全力支持，相信運動會讓孩子變聰明，學業體育樣樣行，讓孩子在運動上找到揮灑的舞台。

新湖國小躲避球隊代表國家參加2018年在韓國舉辦亞洲盃躲避球賽榮獲U12女生組亞軍；直排輪隊從103年開始，在直排輪三大全國賽（會長盃、中正盃、總統盃）締造15連霸的紀錄。

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