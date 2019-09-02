拉國際客源到中南部 10月起國際航班飛特定機場免收降落費

2019-09-02 09:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕因應中客來台縮減，鼓勵航空公司增飛來台航班、航點，拓增國際旅客，交通部長林佳龍上週親自主持應變會議，會中研議針對日、韓及新南向國家等重點國家，推出國際航班飛桃園、松山以外的機場，期間限定免收降落費的優惠，盼將國際客源吸引到中南部、東部旅遊。據了解，民航局已開始準備辦理法規預告作業，該措施預計10月1日上路。

林佳龍日前表示，為降低中客限縮衝擊，政府不僅要「雨天不收傘」，更要「多撐幾把傘」，透過政策工具開拓國際觀光客源。繼上週提出10月起補助國際定期包機航班直飛花東機場的地勤費50%，交通部再出新招。據官員透露，林佳龍上週主持應變會議中，研議針對桃園、松山以外機場，自今年10月1日起至明年3月 31日止，免收日本、韓國及新南向國家航線的國際航班降落費。

民航局預估，減收的降落費金額約7699萬元，但觀光局評估若增加航班，帶動的觀光周邊產值及行銷台灣旅遊的效益頗為具體；為避免影響原繳入地方政府公庫的地方回饋金（降落費的8%），影響地方政府辦理回饋作業，減少616萬元部分，將由民航事業作業基金補助差額。

交通部初步規劃，有關降落費減免一案，自108年10月1日起至109年3月31日止，除松山、桃園機場以外，其他機場將針對日、韓及新南向國際航線，降落費全免，民航局已在上週五準備辧理法規預告作業，後續將持續協調財政部辦理，力拚10月1日上路。

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