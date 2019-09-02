吉貝耍國小1年級新生8人 創近年新高

2019-09-02 09:38

〔記者王涵平／台南報導〕吉貝耍國小一年級新生今年8人，創近年新高，校方從新生訓練開始就精心設計活動，邀家長參與，希望增進親師生的關係。

吉貝耍國小校長姜秋蘭表示，近幾年新生數一直保持6人以下，今年除了學校附幼直升6位外，跨區就讀有2人，人數增為8人，是近年來人數最多的一年。

今年新生訓練活動包括氣球大師、地震哪裡跑、垃圾分類我最行，以及向老師問好、最後的親師溫馨交流，闖關活動蘊含師長對孩子們的期望。

姜秋蘭與老師楊書丞帶領學生穿過聰明門，老師以生動活潑的方式講述繪本「小阿力的大學校」，以有趣的方式，讓孩子們能夠發表對上學的看法，讓孩子能喜歡來學校。

親師交流時間則向家長宣導十二年國教的基本觀念，傳遞新課綱素養導向學習的課程架構。

主任張漳益表示，簡單的新生活動卻富含學校想要傳達給家長的觀念，每個孩子都拿到學校準備的提袋，裡面有教育部閱讀起步走的小書，和學校為孩子們準備的餐盤，以及預祝孩子學習順利的乖乖。

姜秋蘭表示，家長願意跨區帶孩子來就讀，給學校很大的支持力量。家長參加迎新活動也相當踴躍，希望學生與家長感受到學校把學生帶好的誠意。

跨區就讀學生田子和的媽媽表示，感謝學校舉辦小而美且溫新的迎新活動，讓孩子和家長都更了解學校。

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