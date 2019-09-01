江革姃「人間彩漾 天使築夢」油畫公益展 部分捐贈「小天使家園」

2019-09-01 23:56

〔記者張忠義／高雄報導〕「有夢最美、希望相隨」68歲退休公務員畫家江革姃，今天起在高雄福華飯店地下一樓福華名品舉辦「人間彩漾 天使築夢」油畫個展，邀請南台灣民眾藝起來親睹江革姃畫作之美，體驗時尚生活新美學。

這次開展的素人畫家江革姃油畫個展，畫展出所售出的部份金額將捐贈「小天使家園」，希望能讓弱勢兒童感受來自社會的溫暖外，同時也能達到拋磚引玉的效果，帶動社會大眾共同投入本次的公益活動。

江革姃表示，每一個人之所以會踏上藝術之路，一定有她不同的理由，從小就喜歡畫畫，直到公務員退休後為了圓夢才重拾畫筆，很幸運能遇上沈哲哉及鄭宏章兩位畫界知名老師指導，加上追求畫作的盡善盡美，期望在創作中能呈現人生永恆真善美的追求，祈望這次作品能感動來參觀畫作的朋友，在觀畫中尋找一份身心靈的寄託，喚起生命中美麗的回憶。

策展人趙定宇表示，江革姃是素人畫家，自公務員退休後，60歲才開始拜師學畫，與生俱來的藝術天份再加上台灣現代藝術重量級畫家沈哲哉及鄭宏章兩位畫界知名老師的指導，讓江革姃的創作之路在藝壇展露頭角，江革姃對於作畫中光影的呈現非常重視，峽谷飛瀑、遠山峰稜、森林走獸，儘管不同樣貌，在她的筆下自成一格、觸動人心，江革姃才華洋溢，設色大膽卻不顯俗豔，筆調細膩卻不匠，十分可貴，璀璨多姿的玫瑰、寧靜雅樸的山居美景。

靜觀江革姃的畫作，其作品風格就如同她散發出來的優雅氣質般，令人如沐春風，顏料的選用以日本及俄羅斯高品質材料為主，在繽紛的色彩中看見江革姃的用心與巧思，畫框也經由專業的設計師依據畫作本身的特色來選用搭配，讓畫作整體呈現獨特的美感，希望透過江革姃璀璨精湛的畫作，讓喜歡也享受藝術的民眾，在繁忙的生活中，感受悠然自得的美好。

小天使家園張碧節主任表示:小天使家園於99年8月通過政府立案，這段期間已協助媒合100多位小朋友被有愛心的家庭收養，讓這些小天使可以在溫暖的家庭長大，得到新的爸爸媽媽完整的愛，小天使家園目前推出”一塊來養豬，成為愛心養豬戶”活動，邀請社會大眾”藝”起攜手為”小天使家園”築夢，歡迎民眾於名品逛街購物後，全家大小一起攜手至B1F欣賞江革姃「人間彩漾 天使築夢」油畫個展，購畫洽詢專線:0961296858。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法