準備好了嗎？ 「西拉雅趣飛車」10月登場

2019-09-01 22:53

〔記者王涵平／台南報導〕一年一度西拉雅趣飛車活動將於10月登場，總獎金45萬元，報名至9月16日截止，西拉雅管理處歡迎各界踴躍組隊參與。西拉雅管理處長許主龍表示，西拉雅趣飛車是相當有挑戰性與趣味性的活動，未來的西拉雅趣飛車將朝成為一個品牌邁進，讓國內外遊客進一步認識西拉雅的美，愛上西拉雅。

評分重點以造型車獨特、創意及趣味性為主，團隊精神，另有關卡包括出發前大喊「決戰西拉雅~GO」為自己大聲激勵，分貝超過85即可獲得10分。二寮追日，賽道放置兩個不同高度跳台，駕駛自由選擇挑戰，依通過的跳台獲得該分數，通過15cm跳台者可獲得10分，通過30cm跳台者可獲得20分。

壩頂甩尾，賽道中置斜坡版，並於斜板處設置大型3D地貼，讓參賽者彷彿真的像在壩頂甩尾一般，參賽者需四輪完整壓至斜坡版並且順利通過使可得到滿分30分。175飄移，賽道範圍內設置S型路障，並於S行路障旁設置175市道特產（例如咖啡、椪柑等），順利通過路障者即可獲得25分，每碰觸到1個路障扣5分。

最後則是抱走芒果，賽道終點線處設置長250cm、寬150cm芒果造型地貼停車格，選手只要將輪子停於地貼內，即可獲得15分，若超過則獲10分，不在地貼者不另計分；另外為獎勵參賽隊伍，凡順利將車輛停妥於車格內即可額外獲得大碗芒果冰兌換券1張。

報名可至官網西拉雅趣飛車http://www.sirayagocrecar.tw/下載報名表單，也可透過西拉雅趣飛車Go CreCar官方粉絲專頁、E-mail、郵寄報名，不分國籍、職業，報名隊伍前35隊只要完成出賽，即可獲得交通補助津貼5000元。

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