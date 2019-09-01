新北街舞大賽開戰 200多組舞林高手同台尬舞

2019-09-01 18:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2019新北FUN街頭」街舞大賽昨天、今天在板橋車站站前廣場舉行預賽，吸引兒童組、中學組及成人組共200多支隊伍參賽，一起飆舞技、拚創意，來自四方的高手齊聚一堂同台尬舞，搭配極度動感的重節拍音樂，現場熱血沸騰，High翻全場。

板橋區公所表示，今年街舞大賽的競賽組別包括講究團隊默契的排舞賽、追求個性技巧的霹靂舞三對三及舞風混搭的自由風格對決。為鼓勵青少年舞者，規劃國、高中職在校生的排舞及霹靂舞組別，吸引70多組團隊報名，舞者實力堅強，使出渾身解數，展現對街舞的熱情。

值得一提的是，今年兒童排舞組報名相當踴躍，有近20組選手報名參賽，比往年增加1倍，展現的技巧純熟，不輸給成人舞者，顯示「新北FUN街頭」活動連續3年的推廣培育，鼓勵青少年及兒童街舞發展已初見成效。

板橋區長林耀長表示，預賽選出的60組隊伍將於9月7日在市民廣場進行最終對戰，今年的活動亮點是現場將擺設40攤文創潮流市集，有來自台灣藝術大學的學生文創商品；美食方面有創意車輪餅、手做果醬、冰淇淋、特色漢堡等；還有曾獲選「新北好禮」的石碇許家手工麵線、板橋米迦專業烘焙的爺奶酥、三重澄鄉廚房美食坊的檸檬汁、金山富品家創意米果子及街頭潮流服飾商品，歡迎民眾共襄盛舉。

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