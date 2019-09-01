中市第17公墓無主墳遷葬遭批粗暴 民政局：廠商依約辦理

2019-09-01 15:59

〔記者張菁雅／台中報導〕位於台中市南屯區楓樹里的第17公墓在1996年禁葬，並劃為國中、國小預定地。市議員何文海今日指出，第17公墓日前已完成遷葬，他接獲民眾反映，廠商粗暴剷平無主墳墓，沒有再往下挖掘，對先人大不敬。民政局長吳世瑋解釋，廠商是依照合約辦理，明年訂新合約時會要求廠商至少向下挖掘1公尺，看看是否有其他先人的骨骸。

何文海表示，第17公墓已規劃為「文中49」及「文小74」學校預定地，他一再要求市府儘速辦理遷葬，在設校前，土地可先做為其他用途，如公園、滯洪池或綠地等，在他督促下近日終於完成遷葬及整地。

何文海指出，在市府公告自行遷葬期限內未遷葬的墳墓，即視為無主墳墓，由委外廠商遷葬，廠商應從墓穴向下開挖1.5公尺，像「考古」一樣慢慢挖出骨骸，一般需要近半年的時間才能遷葬完成。但他接到民眾陳情，指廠商像是對待「工地」般把無主墳墓粗暴剷平，完全沒照著遷葬流程走，對往生者大不敬。

吳世瑋表示，目前民政局與廠商的合約僅要求將無主墳墓本身遷葬，議員先前在議會建議再往下挖深一點，因為可能底下還有其他先人骨骸，如果有就一併遷葬，民政局當時也答應了，不過，今年合約已無法變更，明年訂新合約時會納入議員的意見，要求廠商至少再往下挖掘1公尺。

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