同婚專法上路100天 同志：「很珍惜這樣的幸福」

2019-09-01 15:27

〔記者羅綺／台北報導〕9月1日是台灣同婚專法上路第100天，婚姻平權大平台表示，大家一起經歷了台灣重要的里程，希望能少一點偏見歧視、多一點祝福和幸福，共創彼此尊重的和諧社會。

台灣同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」5月24日正式生效至今已滿100天，不少同性伴侶選在同婚專法生效首日登記結婚，包括臉書粉絲專頁「小銘小玄夫夫日常」、「厭世動物園」都紛紛分享文章談這100天來的心得。

「小銘小玄夫夫日常」在臉書上寫道：有一次在士林夜市，有兩三個看起來酷酷的男子，忽然對我們說：要幸福喔！另外一個又說：要一直這樣下去唷！然後又對我們比了一個可愛的手勢愛心！我們想，也許這就是同婚通過的真正意義，讓每個人都能真心懂得愛的意義。

「厭世動物園」也表示，「這一百天，我們跟大家一樣，每天工作、做家事、吃飯、買東西、約會，當然也有吵架。很平凡的日子，但在今年5月24日前，卻是不可能實現的平凡。同婚一百天了，我們很幸福，也珍惜這樣的幸福。」

一名張姓民眾表示，之前以為年紀大的人都不贊成同性婚姻，但有幾次看到有一些長輩佩戴挺同的彩虹標誌，讓我覺得很感動，感覺同婚議題已突破同溫層。

與同性伴侶計畫明年結婚的羅羽宸指出，台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家後，同性戀話題更常被討論，有人原先持反對態度，但了解後也轉為支持，「同性戀沒有不一樣」，她呼籲大家勇敢追求自己想要的。

婚姻平權大平台總召呂欣潔表示：「同婚通過不代表同志運動的結束，而是更多對話、更多現身的開始。我們也期望有更多的同志新人能與大家分享自己婚後的故事，讓社會大眾知道，同志就和大家一樣，在台灣成家立業，我們一起減少一點偏見歧視、多一點祝福和幸福，共創彼此尊重的和諧社會。」

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