檢查傘帶了沒！午後對流旺盛 全台12縣市大雨特報

2019-09-01 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天下午2時40分，針對全台12個縣市發布大雨特報，包括桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與台東縣。

中央氣象局表示，因午後對流旺盛發展，桃園以南到高雄山區、彰雲投地區恐有機會出現局部大雨，務必留意雷擊、強陣風。

中央氣象局指出，受到熱帶性低氣壓外圍雲系之影響，容易發生短時強降雨，台東地區含綠島、蘭嶼和恆春半島，可能會發生局部大雨，提醒民眾外出時記得攜帶雨具。

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