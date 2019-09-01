加國代表「愛呆丸」！爬玉山、泳渡日月潭 明年拚環島

2019-09-01 14:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡馳名中外，就連加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）今也熱情響應，組隊參加的8人，全都順利完成3公里橫泳，芮喬丹說，他先前已攀登過玉山，今泳渡完日月潭後，也許會在明年展開環島，盼將台灣人必做的三件事全都完成，展現他愛台灣的心。

芮喬丹目前已是第2次派駐台灣，此次駐台將近1年，此前派駐台灣還是副代表，並已完成登上台灣第一高峰「玉山」的挑戰，此次參加日月潭泳渡，是今年初才決定，幾個月前還不斷練習游泳，如今挑戰泳渡成功，覺得非常開心。

芮喬丹說，今在日月潭下水時，看見潭面人山人海，讓他嚇一大跳，能親眼目睹萬人橫泳，真的非常壯觀，特別是今天天氣相當好，水溫也適中，游起來非常自在舒服，不像在加拿大，就算在夏天游泳，水溫也非常冷。

他說，泳渡活動非常熱鬧，過程中甚至有經過的泳客還會向他寒暄問候，展現台灣人的友善與熱情，真的是非常值得推廣的活動，他明年也許就會展開環島，盼能完成台灣人一生必做的三件事，成為「正港」台灣人。

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