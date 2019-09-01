給牠們生機！黑翅鳶在育雛 中市政府來施工

2019-09-01 14:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區第十四期重劃區內，有一對黑翅鳶忙著築巢繁殖，成為鳥友攝影的主角，不料，昨天（8月31日）卻驚見中市政府委託的包商，跑到鳥巢附近施工，修剪樹木與移除枯木，鳥友擔心黑翅鳶育雛受干擾，緊急動員鳥友打電話給市政府請求停工，勿讓黑翅鳶家庭受毀滅浩劫，對此，市府建設局今天（1日）有正面回應，建設局長陳大田說，此區域會暫緩施工，等繁殖期過後，再研擬後續處理之道。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷說，黑翅鳶是列為第二級珍貴稀有的保育猛禽鳥類，擅長捕捉老鼠，不久前屏東科技大學師生與農民合作，在農田內架設區棲架，誘引黑翅鳶棲息，幫忙補抓田鼠，黑翅鳶對生態平衡有很大功效，而有《最美麗的猛禽》及《捕鼠神器》美譽，是友善大地的小幫手。

她指出，中市十四期重劃區內，就有一對黑翅鳶夫妻棲息，這個繁殖期已經育雛一次，但成績並不好，僅有一隻雛鳥長大為亞成鳥，這對夫妻一邊育雛時，又在原巢旁築了第二個鳥巢，這幾天忙著交配，鳥友期待牠們能順利培育第二巢的雛鳥，昨天接獲鳥友回報，有一組工人來到鳥巢附近，清理枯木修剪樹木，鳥友擔心黑翅鳶受干擾，甚而鳥巢被破壞，唯一一隻亞成鳥沒有長大的機會，黑翅鳶夫妻還可能放棄在第二鳥巢下蛋育雛，鳥友迅速動員，打電話給中市政府，拜託市府停止施工，另有鳥友勸阻工人，工人卻回答「我們是老闆派來施工，有問題請向市府反映」。

中市政府建設局長陳大田今天說，上述施工是防颱的例行工作，是建設局委託廠商，於颱風期間移除枯樹、修剪樹木，不過，市府前天接獲鳥友反映，已經請工人撤回，感謝鳥友告知訊息。

他強調，目前暫緩黑翅鳶棲息地周圍的工程，等繁殖期過了之後，再與農業局等單位商量，如何在生態保育、防颱安全之間，取得平衡點，都會區內有保育鳥類棲息，是得之不易的生態資產，建設局會想辦法保護牠們。

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