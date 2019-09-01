十三層遺址+海科館首發團秒殺 海科館：協調增額中

2019-09-01 13:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕台電今年中秋節要讓十三層遺址亮起來，國立海洋科技博物館搶搭點燈熱潮，推出走訪古今建築之旅－十三層遺址與海科館點燈首發團，報名秒殺，許多人紛紛詢問有無可能加開；海科館表示，因為當天有交管，停車空間有限，正與台電協商中秋夜當晚是否還有空間，才能決定是否可增加名額。

海科館指出，如果中秋夜點燈當天停車空間不夠，無法增加員額供民眾報名；會在中秋夜之後，開闢類似首發團的套裝行程，請民眾密切注意相關資訊。

海科館搶搭台電十三層遺址點燈熱潮，推出走訪古今建築之旅－海科館加十三層遺址點燈首發團，9月13日從下午1點半到9點半，全程有精彩導覽，主題館及海錯特展門票、十三層遺址與海科館交通接駁，與晚餐，並加贈北火小時代明信片組，及點燈首日限量紀念品乙份；這個行程每人600元，兩人同行1100元，4人2000元，還能吃到漁夫餐，限量45人，不到一天賣光，來不及報名的民眾紛紛打電話，要求海科館增加名額。

新北市瑞芳區「水湳洞選煉廠遺址」，為日治時期因應挖掘銅礦而留下的建築，主體建築由當時的廠長三毛菊次郎規劃，依山勢層層向上堆疊搭建，被當時的礦工和居民稱之為「十三層」。2003年文化部文化資產局依據「世界文化遺產暨自然遺產保護公約」，將其入選為台灣世界遺產潛力點之一。

在地方人士建議與民代爭取下，台電邀請國際照明藝術大師周鍊，以及新銳藝術家何采柔 共同合作「點亮十三層」公共藝術。依十三層遺址特色設計不同亮度的琥珀色柔和燈光，在中秋夜點燈後，未來晚間6至9時都將固定開燈。

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