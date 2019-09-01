貓爺爺疑一再虐貓 動保人士陳情議員籲嚴懲

2019-09-01 12:47

〔記者李容萍／桃園報導〕有民眾向桃園市議員黃敬平投訴，家住龍潭區被稱為「貓爺爺」黃姓老翁，在租屋處不當飼養疑似有虐貓情形，不僅環境髒亂還驚見貓屍，生病的貓咪也在住家附近四處遊蕩，動保人士希望事件曝光後動保處除行政處分外，如有違反「動物保護法」規範刑事責任，也應儘速函送地檢署偵辦，好讓無辜動物的生命也能受到更好的對待。

據把房屋出租給「貓爺爺」的屋主表示，貓爺爺已有多月遲繳房租，才到租屋處想跟貓爺爺商議房租遲延給付的問題，赫然發現房屋及周遭環境髒亂不說，現場廢棄物滿地、蚊蟲孳生，擔心會有傳染病肆虐，更可怕的是有生病的貓咪在房屋內外遊蕩，屋外也發現貓屍，因此通報當地熱心動保團體協助，透過動保人士自扮柯南查訪，才讓本案曝光。

黃敬平指出，黃姓老翁過去曾虐貓而被新竹縣動保處開罰，不但不知悔改還故態復萌，主管機關要嚴辦並依法裁處，尤其對於是慣犯的不肖人士，更不能有一絲疏漏，蒐證工作應該要由具有公權力的行政機關擔當。尤其罰鍰顯然對貓爺爺不痛不癢，應該要以動保法裡的附屬刑法，移送司法機關法辦！

桃園市政府動保處表示，8月14日已經針對黃姓老翁開出裁罰書1萬5000元，後續也會與愛媽們保持聯繫，將證據儘快補強，並依據動保法第30條第2項有關5年內再犯的規定，將相關卷證函送地檢署偵辦，追究其刑責。

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