雙颱恐今明兩天接力生成！ 另一低壓將增強為熱帶低壓

2019-09-01 10:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年第13、14號颱風恐在今明兩天接連生成。中央氣象局表示，目前位於南海的熱帶性低氣壓，預計今明兩天有機會增強為輕度颱風，預估未來將朝西往海南島方向前進；另外，菲律賓東方海面也有低氣壓正在發展，預估最快今明兩天增強為熱帶性低氣壓，並有發展為颱風的趨勢。氣象局說，兩個熱帶系統目前路徑仍不明確，但週三後受整個大低壓帶影響，宜花東及南台灣短暫陣雨或雷雨發生機會。

氣象局表示，週二以前，花東、恆春半島有局部短暫降雨發生機率，其他地區白天都是多雲到晴，、午後雷陣雨為主，尤其中南部午後雷陣雨範圍較廣，各地山區則要留意較強的雷陣雨發生。氣溫方面，各地白天沒下雨時感受較為悶熱，北部地區高溫可達35度，中南部地區約33、34度，宜蘭也有34度。

週三到週六，太平洋高壓勢力稍退，受南方低壓帶影響，台灣附近水氣較多，包含台東、南部地區都會有短暫陣雨或雷雨發生，宜花地區則是局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區仍以午後雷陣雨天氣為主。

不過氣象局也表示，目前南海及菲律賓東方海面各有熱帶性低氣壓及低氣壓正在發展，都有機會在今明兩天生成為今年第13號颱風玲玲（中國命名）及第14號颱風劍魚（日本命名），但目前影響台灣程度還不明顯，但有機會在週三之後影響台灣天氣。

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