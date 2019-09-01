北市自強隧道區間測速、跨雙白線違規 今起開罰

2019-09-01 10:02

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局表示，自強隧道已完成雙向「區間測速」各項設施的建置，今日起將針對超速和違規變換車道、跨越雙白線的駕駛人逕行拍照開罰。

北市警局是鑑於去年台北市自強隧道發生超跑失控釀成2死、3人重傷重大交通事故，及考量自強隧道全長約900公尺，隧道中段道路較直，離峰或深夜時段時常接獲民眾反應有嚴重超速，隧道內交通事故一旦發生，將造成搶救不易、警方無合適執法空間。

市警局表示，為配合交通部推動「速度管理」與「科技執法」政策，相關執法作為及交通牌面設置如下：

一、「區間速率」超速取締：係以行駛全路段之車速平均值作為認定標準，故於監測路段間偶然不慎超速不至於立刻構成違規，惟後續應再注意控制車速即可，因自強隧道速限規定為40公里，將針對超逾20公里以上之違規（即行車速度超過61公里以上者），實施取締。

二、「跨越雙白線」違規取締：將進行舉證告發。

三、「警告標面設置」：為清楚告知駕駛人實施區間速率執法之範圍，在區間測速路段起點前，依「道路交通管理處罰條例」，一般道路應於起點前方100公尺至300公尺，設置「警52」警告牌面外，並加掛文字為「前方區間測速長度---公尺」之文字附牌。另在測速起點與終點位置，均會設置「區間測速起點」、「區間測速終點」文字牌面，用以區別現行測速照相執法方式。

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