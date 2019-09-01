今炎熱桃園以北上看36度 東部留意局部較大雨勢

2019-09-01 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日熱帶性低氣壓外圍雲系影響，東半部及恆春半島整天有局部短暫陣雨或雷雨，其中台東及恆春半島有局部較大雨勢發生的機率，而西半部上午為多雲到晴，下午有局部午後雷陣雨。

西南部沿海留意年度大潮

溫度方面，各地高溫約31至35度，其中桃園以北有36度左右高溫出現的機率，請注意防曬並多補充水分。

適逢年度大潮，西南部地區在漲潮期間，潮位容易超過警戒值，沿海低窪地區請注意海水倒灌、局部淹水等現象；北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖仍有較強陣風，也請留意

空氣品質部分，今日宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門主要為「普通」等級，北部空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，下週一、下週二（9月2日、3日）水氣減少，東部、東南部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下週三至下週六（4日至7日）低壓帶影響，天氣轉趨不穩定，東部、東南部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週一（9月2日）之前適逢年度大潮，西南部地區在漲潮期間，潮位容易超過警戒值，沿海低窪地區請注意海水倒灌、局部淹水等現象。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 26 ~ 34 28 ~ 33 26 ~ 33

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