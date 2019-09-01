囂張中國團客！墾丁違規下水被勸離 竟先拉紅布條拍照

2019-09-01 00:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁南灣海域8月份海象不佳，海灘上「禁止戲水游泳」紅旗插了將近20天，不少遊客難忍誘惑下水，被海邊巡邏員（海巡員）驅趕，但30日下午卻有惡劣的中國遊客，換上泳裝強行下水游泳，見海巡員勸導、驅趕，他們竟還先拉起紅布條拍照，行徑相當脫序囂張，全被民眾拍攝下來。

影片中可以看到，這群來自中國山西長治市的遊客，明明岸際插著警示紅旗，這群中國男子仍穿著泳褲衝下水游泳，兩名海邊巡邏員擔心近兩米大浪吞沒泳客，急得上前將跌倒的泳客拉起，並不斷大聲勸導「上去了！上去了啦！」沒想到這群中國客竟有人舉雙手挑釁，甚至慢條斯理地拿出寫著「長治冬泳專區」的紅布條拍照，隨後才離開岸際。

海邊巡邏員表示，這個中國游泳團體不斷試圖衝下海，第一次勸導完，趁海巡員轉身沒注意，竟然整團都下海游泳，在附近看到一名疑似台灣導遊，沒想到導遊竟還謊稱不是該團導遊，最後墾管處人員據報到場，態度才180度大轉變，台灣導遊不幫忙勸阻還放任，行為實在令人搖頭。

這樣類似的狀況今年夏天已經發生多次，6月也曾因紅旗趕外國客上岸，被嗆「美國人說比救生員還大！」7月則有導遊堅持要帶遊客到海灘，海邊巡邏員勸阻，「放人下去發生溺水事件誰要負責？」導遊竟不滿嗆，「不然你現在是要怎樣？」上個月則有外籍客比中指挑釁與海巡員衝突，都顯示遊客對海域安全相當輕忽。

墾管處遊憩課表示，初步調查，這批中國泳客是來台參加泳渡日月潭活動，認為自身泳技高強，強行下水遭警告後，雖不情願最後仍有遵從海邊巡邏員指示上岸，台灣導遊也坦承中國客對台灣指示不清楚，強調會加強對遊客的宣導，因此墾管處勸戒後便讓中國團離開，並沒有開出「國家公園法」裁罰。

「將發文觀光局請求告知所有導遊遵守國家公園規範。」墾管處遊憩課指出，近年來外籍遊客不顧紅旗警示下水狀況多，常常海巡員認為離岸流、暗流危險，但遊客卻自認為泳技能夠駕馭而發生口角衝突，將發文觀光局希望台灣導遊能帶頭向外籍遊客宣導，避免不必要的溺水風險。

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