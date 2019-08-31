毆打外送員！雞排店發道歉聲明 網：沒誠意

2019-08-31 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕新竹1名Uber Eats外送員日前在臉書抱怨，他24日到知名雞排店取餐時，因為沒有馬上報上單號，而激怒雞排店老闆娘，最後甚至被陌生男子狂揍一頓。對此，該雞排店今（31）日PO出道歉啟事，並強調，Uber Eats管理人員也須負起責任，引發網友熱議。

該名外送員在臉書《靠北Uber Eats》表示，在沒有立即報單號而惹怒老闆娘後，老闆娘對著他狂罵，「我現場有5、6張單，請問我要給你哪一張單?現在UE取餐都不用報單號的？」他也為此立即道歉。

豈料，1名疑似是老闆娘弟弟的陌生男子從店裡走出來說，「你最好對我姊（老闆娘）態度好一點，不然我就揍你跟你說。」該名外送員也回應道，「我只是要取餐而已，我也跟你抱歉了。」

外送員指出，最後，這名陌生男子抓住他的領子說，「我剛剛是不是有叫你尊重點蛤?聽不懂是嗎?蛤?」隨後將拳頭就揮上來，打完後繼續罵。現場有4名外送員目睹全程，並未阻止。

貼文一出，引發網友熱議。該雞排店於今日也對此發布「道歉啟事」，該店表示，在此誠摯道歉，本案行為，不僅有違外送守則，造成社會對於外送業的觀感不佳，更讓經營的辛苦成果被忽略。

該雞排店發文聲明，擅自阻饒外送員的陌生男子，與本店優良服務SOP無關，目前也已通知相關單位，本店後續將配合司法單位偵辦，對此，Uber Eats管理人員也須負起責任。

該雞排店指出，根據Uber Eats服務規範，外送員需於餐廳取餐時展示取餐畫面，與餐廳核對您的身分，可詳見Uber Eats高品質服務規範第二條。本店確實遵守Uber Eats合作餐廳相關規範。

最後，該雞排店強調，引發爭議的該名男子與本店毫無關係，切勿進行抹黑和不實言論。若發現抹黑行為，我們也將向相關人士採取法律行動，捍衛本店合法權益。

貼文一出，引發網友兩方論戰，網友紛紛表示「不能接受此道歉，撇清關係嗎？」、「什麼叫本店優良服務SOP，笑死人」、「外送員的心酸」，也有網友表示，「不是當事者不要多做評論，兩方爭執交給相關單位處理就好。」

1名Uber Eats外送員日前在臉書抱怨，他到知名雞排店取餐時，因為沒有立即報上單號，而激怒雞排店老闆娘，最後被陌生男子狂揍一頓。圖為示意圖，非當事人。（彭博）

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