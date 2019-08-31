千魚爭豔！屏東觀賞魚國際交流賽 總冠軍出爐

2019-08-31 18:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕吸引700餘組競技的2019屏東縣觀賞魚推廣國際交流比賽，結果今天（31日）出爐，各組總冠軍如下，孔雀魚組：台南吳昇鴻、鬥魚組：144祝福、羅漢魚組：嘉義翁榮昌、米蝦組：屏東蘇翌哲、金魚組：高雄沈明雄。

台灣有「養殖王國」美名，其中觀賞魚活體出口產值已逾新台幣10億元，全台約有千餘戶養殖戶，屏東縣佔了7成，去年舉辦首屆國際賽掀熱潮，今年屏東縣政府與民間業者團體再度促成，賽前水族展暑假期間於太平洋百貨登場，就吸引參觀人潮，競賽則於8月30日至9月1日舉行，今天公布成績並頒獎。

屏縣海洋及漁業事務管理所表示，今年觀賞魚比賽盛況勝於以往，孔雀魚、鬥魚、金魚、羅漢魚、米蝦等五大類別，共約有740組魚蝦參賽，參賽國家更橫跨亞洲、歐洲，包含中國、新加坡、泰國、日本、韓國、波蘭以及德國等多達10個國家的頂尖飼養家，成功讓世界看見屏東。

此次活動有近千隻魚蝦展示，各魚種分品系、組別，設置獎項逾250個，玩家們各個卯足勁，把自家珍藏最優質、最美麗的觀賞魚拿到現場爭豔競美。

34歲的蘇翌哲畢業自屏東科技大學水產養殖系，1年多前專心投入米蝦養殖，他說，米蝦有多種顏色，他得獎的是藍色米蝦，要顯出亮藍、透藍並不好養，顏色容易走掉，所以選種很重要；獲金魚組總冠軍的沈明雄有10多年經驗，所飼養的「日本蘭壽」金魚，泳姿、體態均美，拿下總冠軍。

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