金華橋、新臨安橋完工7年 9月底終於要通車了

2019-08-31 18:48

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市中西區金華橋和新臨安橋兩座橋樑，已完工7年，卻因配合運河星鑽區段徵收工程而遲遲無法通車，由於運河星鑽計畫已經完工驗收，市府預計兩座橋樑將於今年9月27日通車啟用。

位於中西區、橫跨運河的金華橋和新臨安橋兩座橋樑，於2012年10月完工，總經費4點38億元。完工至今剛好將滿7年，由雙橋已經完工了，但有空有橋樑卻走不得，而引起民眾詬病，地方民代也一再要求市府應加快運河星鑽計畫的進行，以早日讓運河雙橋（金華橋和新臨安橋）通車。

地政局表示，「中國城暨運河星鑽地區」緊臨台南運河，包含中國城及運河星鑽兩地區，開發面積為11公頃多。開發區內規劃廣場、公園、綠地、公園道、廣場兼停車場等公共設施用地，以及水岸複合商業購物中心區 、親水景觀住商混合區。

該區段徵收案於2015年10月公告後，隔年陸續辦理中國城建物及運河星鑽範圍內新南國小及金城國中建物拆除作業，並於2017年6月啟動中國城廣場改造工程，同年10月底啟動運河星鑽公共工程。

市府表示，中國城暨運河星鑽區區段徵收公共工程，歷經347天工作日及驗收後，預訂於9月27日正式通車啟用。未來隨著運河星鑽工程完工及運河雙橋開放通車，用路人可透過臨安路一段直接從新臨安橋、金華橋到府前路或中正、海安商圈，可有效紓解中華西路車流。後續再配合中國城廣場改造工程於今年底完成後，將再帶動府城舊街區軸線與運河水岸周邊區域的繁榮發展。

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