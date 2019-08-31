受邀9月訪台超開心 俄國石虎設計師：覺得很美好！

2019-08-31 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕交通部觀光局推出的集集彩繪列車爆出石虎圖案爭議事件，圖案原創俄羅斯設計師卡佳（Катя Молодцова）大方繪製新的石虎圖供台灣無償使用，日前在我駐俄羅斯代表處邀請下，確定9月訪台，她也在臉書開心表示，「覺得很美好」。

上週集集彩繪列車公開亮相讓民眾驚艷，隨後卻傳出石虎圖案根本與石虎特徵不符、反而像花豹，還爆出是從圖庫買來的圖案，該圖的原創設計師卡佳得知後，了解石虎在台灣的保育困境，日前大方繪製新圖，還承諾供台灣無償使用。我駐俄羅斯代表處29日已和卡佳會面，正式邀請卡佳9月訪台，卡佳也已經同意，代表處日後將與交通部觀光局配合辦理卡佳訪台事宜。

對此，卡佳今（31）日也在臉書分享相關報導，開心地說「覺得很美好」。許多台灣網友也在下方留言「謝謝你 歡迎來到台灣」、「水噢！真的很歡迎啊！促進觀光文化交流」、「我們愛你」、「要成立台灣後援會了嗎」、「超級歡迎你」、「期待快點見到你！」。

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