「已各準備1棟房、3間出租套房」老翁臉書PO文幫2愛子徵婚

2019-08-31 15:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣72歲賴姓老翁，見他2個兒子已達適婚年齡，卻沒有女朋友，焦急不已，在臉書社團貼文，請網友幫忙介紹女朋友，引發討論；記者到老翁家採訪，老翁更表示，他已為2子各準備一棟房、3間出租套房，未來媳婦將生活無虞，且對於介紹成功結婚者，他也會包5萬元紅包酬謝。

賴姓老翁於今天近午，在臉書公開社團「苗栗新聞大小事」貼文，「我想拜託大家，幫我兒子介紹女朋友，以結婚為前提，75年次76年次，都在台電苗栗市區處當工程師，希望對象，公教人員，客家人」引發網友討論。

有網友留言，「皇帝不急 急死太監」、「天下父母心 」；也有網友提醒「網路詐騙多?還是要多加謹慎小心評估」、「參加聯誼可能比較快也會遇到情投意合的對象」；不過也有網友認為「這位爸爸管太多」、「兒子同意嗎？」

賴姓老翁受訪表示，他有3個兒子，么子女人緣佳，他不擔心。但老大、老二因求學時，都讀電機系，女生同學少，到研究所畢業後，準備考試，專心讀書；出社會後，又因工作忙碌、無暇從事社交活動，所以至今沒有女朋友。

老翁說，之前多次請親戚朋友幫忙介紹，包括郵局職員、國小教師、大學助理研究員及縣府職員，但可惜都沒有結果，所以想透過網路的力量，在臉書社團貼文，請大家幫忙。

老翁並表示，希望未來的媳婦是公教人員，客家人最好，但閩南人也不排斥，且他已為2子各準備一棟房、3間出租套房，未來媳婦將生活無虞，且對於介紹成功結婚者，他也會包5萬元紅包酬謝。

記者問老翁，在臉書社團貼文替兒子徵婚，兒子同意嗎？老翁坦言，他沒有告訴兒子；不過他強調，兒子既然願意相親，代表也有意交女朋友，重點還是要兒子喜歡，他僅是協助找對象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法