醫訊》找出潛在失智症患者 嘉義官民辦篩檢

2019-08-31 16:11

〔記者王善嬿／嘉市報導〕多數民眾對失智症早期症狀缺乏警覺性，等到退化、老化嚴重，與家人又不知道如何面對，國際扶輪3470嘉義地區發起，由嘉義縣市政府、陽明醫院主辦「愛不遺忘，憶起幸福」搶救記憶鬥陣行活動，提供1千個名額失智症篩檢，還包括骨質密度檢查、營養師專業評估，再依照年長者篩檢結果，轉介到不同資源。

嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁及立委李俊俋等人今天出席，黃敏惠表示，雲嘉南地區為全台老化程度高城市，由民間、政府資源投入社區化篩檢及安置，還能讓失智或輕度認知功能障礙長輩在地老化。

翁章梁說，透過縣市資源整合，可讓效益發揮到最大，更可提醒縣市民眾時刻關心周遭親朋好友。

陽明醫院長謝景祥說，現場除有10多名精神科醫師、心理師及神經內科醫師為民眾篩檢失智症，還有骨質密度偵測、嘉義大學團隊做體適能評估，希望讓民眾早期篩檢、早期治療；國際扶輪3470嘉義地區總監李松江說，此次篩檢活動投入許多年長志工，除可更了解自己的老化，也能從受助者成為助人者，老有所用。

嘉義市衛生局長張耀懋表示，嘉義市領有失智症手冊約900人，但據衛生局了解，約有2千多名潛在失智症患者，因此大型篩檢可協助找出潛在失智症患者；市民除參加整合性健康篩檢，可進行失智症篩檢，衛生局正結合志工、社區及超商業者組成防走失網絡，結合電子載具，可定位失智症患者位置、電子零錢包，最快於11月上線。

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