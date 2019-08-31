交通部次長說明中寮環鄉公路1期工程 「盼今年通過2、3期」

2019-08-31 13:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕打通南投縣中寮鄉任督二脈的中寮鄉環鄉公路，交通部已核定補助「生活圈道路交通系統建設計畫」第1期的投22線龍鳳瀑布到觀音亭路段經費3億3000萬元，交通部次長黃玉霖今天到中寮鄉親說明，立委蔡培慧力促該計畫第2、3期工程，黃玉霖表示，若縣府能在9月儘速送件，交通部會加速審查，今年就能通過。

行政院交通部次長黃玉霖、公路總局第二區養護工程處長劉世桐等人，會同立委蔡培慧、中寮鄉縣議員張永輝等人，在中寮鄉觀音亭向鄉民說明環鄉公路第1期工程投22線14K龍鳳瀑布至16.4K觀音亭」段的拓寬工程，該期工程中央補助3億3000多萬元，縣府自7700萬多元，由縣府施作，縣府必須趕在2020年趕工。

立委蔡培慧今天幫鄉民向黃玉霖反映，希望環鄉公路能一鼓作氣，第2、3期工程也能在接續作，才能真正打通中寮鄉的任督二脈。

黃玉霖表示，蔡英文總統4月份到南投表達她積極支持的用心，蔡培慧委員從3月、4月到8月，不斷打電話問審核進度，接電話都接到怕，而蔡委員所說的第2、3期工程，希望第1期工程在取得用地後儘速動工，未來的第2期、第3期工程銜接投26線，2丶3期計劃就等縣府儘速送件，如果能趕在9月送件，交通部會加速審查，希望今年就能通過，讓南、北中寮打通成為環鄉公路網。

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